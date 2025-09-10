A incorporação de novas tecnologias agrícolas na era do conhecimento

Divulgação/Semagro Fernando Mendes Lamas

O setor agropecuário brasileiro passa por profundas transformações em razão das inovações digitais. Atualmente, esse setor lida com modernos insumos e máquinas, aplicados em sistemas de produção bastante intensivos. Aquilo que antes demorava a ser de conhecimento público, hoje, acontece em tempo real. Informações sobre novos processos e produtos aplicáveis à agricultura são rapidamente disseminados para todos que possuem acesso a algum meio digital.

Contudo, no Brasil a falta de conectividade no meio rural ainda é uma realidade, fato que limita a universalização do acesso à informação. Devido às desigualdades, muitos agricultores não se informam sobre tecnologias, por vezes, simples, mas que podem impactar sua atividade, sua geração de renda e, logo, a sua qualidade de vida e de seus familiares.

Claro que nem tudo aquilo que chega ao seu conhecimento, na maioria das vezes chegando de forma massificada e desorganizada, é adequado às suas condições e realidade. Para que o produtor possa se beneficiar das novas tecnologias, inclusive aquelas difundidas por sistemas digitais, exige-se que ele tenha mais compreensão, para que o mesmo possa melhor discernir acerca daquilo que está sendo difundido, questionando-se sobre a sua aplicabilidade dentro do seu contexto.

Atualmente, por meio de plataformas digitais, são apresentados inúmeros produtos e processos em teoria aplicáveis nas mais diversas fases do desenvolvimento de uma planta. São ativos, em sua maioria, que, antes de serem adotados e incorporados aos sistemas de produção, o agricultor precisa buscar mais informações sobre os seus reais efeitos, para sua realidade e não para os outros. Aliás, isso se realmente os efeitos esperados ocorrem, o que já seria uma boa primeira pergunta!

Isso porque muitos destes “ativos” não trazem qualquer efeito positivo, apenas resultando em aumento do custo de produção. Se no passado o conhecimento era importante, hoje, é o principal insumo para que o produtor possa produzir de forma sustentável. A nova realidade exige que o agricultor busque cada vez mais informação, pois somente assim ele será capaz de avaliar se um determinado produto é adequado ou não para suas condições. Por exemplo, um sojicultor. A dificuldade começa na hora de se decidir sobre qual ou quais cultivares utilizar. A opção por uma cultivar não é uma tarefa fácil, tendo em vista as 2.659 cultivares de soja que existem registradas no Brasil pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

É importante destacar que a produtividade agrícola depende de um conjunto de fatores tais como solo, clima, dentre outros. Todos precisam estar suficientemente equalizados para assegurar uma boa produtividade.

O agricultor deve buscar conhecimento através de leitura, participação em reuniões técnicas, de dias de campo ou outro evento qualquer, promovido pela rede de assistência técnica e/ou instituições de pesquisa ou de ensino. Isso é fundamental! É preciso ter cuidado com a fonte da informação, procurando diferenciar os agentes e instituições que transferem informações técnicas de forma independente e sem viés mercadológico.

Incorporar novas tecnologias com o objetivo de melhorar a sustentabilidade dos sistemas de produção atualmente em uso, agrícola ou animal, é, portanto, uma premissa fundamental. Aqui, tecnologia não significa nada complicado, que exija investimentos elevados, mas que, quando adotadas, proporcionam melhorias quantitativas e qualitativas daquilo que é produzido e a rentabilidade do produtor.

A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em plena era do conhecimento, apresenta a seguir os endereços onde estão disponíveis informações plurais, para que os agricultores possam se atualizar tecnicamente e incorporar tecnologias nos seus sistemas de produção: (http://www.embrapa.br); https://e-campo.sede.embrapa.br). Cabe destacar que outras instituições voltadas à pesquisa, ensino, extensão e assistência técnica também dispõem de meios digitais próprios para a difusão de seus conhecimentos.



*Fernando Mendes Lamas

Pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste

