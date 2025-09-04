Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Projeto resgata saberes ancestrais sobre ervas e chás

Workshops gratuitos acontecem em setembro e valorizam os conhecimentos populares transmitidos entre gerações

Elaine Oliveira
Capital News

Resgatar e manter vivos os saberes populares que atravessam gerações é a proposta do projeto “Guiné”, idealizado pela mediadora de saberes Gê Cardoso. A iniciativa realiza três workshops sobre manipulação de ervas e feitura de chás, destinados tanto ao público em geral quanto a mulheres atendidas por organizações sociais.

O projeto conta com incentivo da Prefeitura de Campo Grande, da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Saberes que vêm da infância

“Este projeto nasceu das minhas memórias afetivas. Quando criança, via as mulheres da minha família reunidas no quintal, compartilhando receitas de chás para aliviar dores. Era quase uma cerimônia do mate, em que o cuidado e o conhecimento circulavam entre elas. Cresci nesse ambiente, cercada por plantas e tradições”, relembra Gê.

Entre as ervas exploradas nos encontros estão boldo, manjericão, hortelã-pimenta, alecrim, guiné, camomila, canela, entre outras, todas comumente presentes em quintais e hortas caseiras.

Oficinas para organizações sociais

Duas oficinas serão exclusivas para mulheres da Central Única das Favelas (CUFA) e do Instituto Aciesp, nos dias 25 e 26 de setembro, sempre às 14h. Além da vivência com ervas, haverá contação de histórias para as crianças das instituições, conduzida pela narradora Ana Triches.

Encontro aberto ao público

No dia 27 de setembro, às 14h, o Centro Cultural José Octávio Guizzo recebe o workshop aberto à comunidade, com 30 vagas disponíveis. A inscrição é gratuita e deve ser feita até 10 de setembro, por meio de formulário online. Entre os inscritos, 20 participantes receberão uma ajuda de custo de R$ 25.

Após os encontros, todos terão acesso a um material online com os conteúdos abordados. O evento conta ainda com acessibilidade em Libras.

Serviço
 27 de setembro, às 14h
Centro Cultural José Octávio Guizzo – Campo Grande/MS
Inscrições gratuitas até 10/09 pelo link disponibilizado pela produção
Mais informações: (16) 99216-9934 | Instagram: @proj.guine


