Igreja em Campo Grande recebe primeiro milagre de Carlo Acutis

Carlo Acutis, o santo italiano conhecido por usar a internet para divulgar o catolicismo, realizou seu primeiro milagre na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. Em homenagem ao feito, a igreja passou a ser chamada de Capela do Milagre.

Após a canonização de Acutis no último domingo (7) pelo Papa Leão XIV, a igreja será transformada em santuário. A novidade foi anunciada pelo arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, durante uma missa na capital.

Dom Dimas revelou que a ideia de transformar a Paróquia São Sebastião em santuário já havia sido solicitada por um padre falecido. Agora, com o aumento do número de fiéis que visitam a capela para pedir ou agradecer graças a Carlo Acutis e Nossa Senhora Aparecida, o projeto foi retomado. O pároco Padre Marcelo Tenório também apoiou a iniciativa após sugestão de um seminarista.

Em entrevista ao Capital News, Dom Dimas explicou que o novo santuário oferecerá mais celebrações e facilidades para confissões, funcionando como um local de peregrinação dedicado a Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis. A oficialização está prevista para o dia 12 de outubro, data que marca o falecimento de Acutis e celebra a padroeira do Brasil.

A ligação entre Carlo Acutis e Nossa Senhora Aparecida ganhou força após o primeiro milagre registrado em 12 de outubro de 2013. Nessa data, o menino Matheus Lins, de 3 anos, foi curado de uma grave doença no pâncreas ao tocar em um pedaço da camisa do santo italiano, que passou a ser usado pelo pároco durante bênçãos na capela, consolidando o local como “Capela do Milagre”.



