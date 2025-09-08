Enxame de abelhas ataca pedestres e interdita área no centro de Campo Grande

Viviane Freitas

Divulgação/Embrapa Por segurança, uma quadra inteira entre as ruas 14 de Julho e Calógeras foi interditada

Na manhã desta segunda-feira (8), um enxame de abelhas atacou pedestres na Rua 26 de Agosto, no centro de Campo Grande. Duas pessoas foram picadas várias vezes e precisaram de atendimento médico, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Por segurança, uma quadra inteira entre as ruas 14 de Julho e Calógeras foi interditada, afetando o funcionamento de agências como o INSS, lojas e escritórios de advocacia.

As abelhas estavam abrigadas em uma árvore oca em frente ao prédio do INSS e, segundo moradores, ficaram agitadas pela movimentação intensa de pessoas e veículos. Centenas delas saíram da colmeia, atacando quem passava pela calçada ou desembarcava de ônibus. A previsão é de que a quadra só seja liberada à noite, quando o apicultor poderá remover a colmeia com segurança.

O Corpo de Bombeiros alertou que nesta época do ano as abelhas ficam mais agitadas devido à produção de mel. Em caso de ataque, é recomendado correr em zigue-zague, proteger rosto e pescoço e evitar gritar ou fazer movimentos bruscos. Roupas escuras e ruídos altos também atraem os insetos, por isso, o uso de equipamentos barulhentos próximo a colmeias deve ser evitado.

A picada de abelha pode causar reações alérgicas graves, como choque anafilático. Os sintomas vão de dor e inchaço até dificuldade para respirar e perda de consciência. Os primeiros socorros incluem remover o ferrão, lavar o local com água e sabão, aplicar gelo e procurar ajuda médica em casos mais sérios. As abelhas, apesar do risco, são essenciais para o meio ambiente, pois realizam a polinização e produzem mel, própolis e geleia real.



