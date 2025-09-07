Canonização de Carlos Acutis acontece neste domingo no Vaticano

Viviane Freitas

Foto: Ansa/Via Vatican News

Foto: Ansa/Via Vatican News



Carlo Acutis, um jovem devoto da Igreja Católica, será canonizado neste domingo (7), em uma cerimônia presidida pelo Papa Leão XIV. A canonização foi confirmada após a verificação de dois milagres atribuídos a ele. O jovem italiano, que faleceu aos 15 anos devido a uma leucemia, será reconhecido como Santo pela Igreja Católica.

Nascido em 1991 em Londres, Carlo Acutis se mudou para a Itália com a família quando ainda era criança. Além de sua fé, o jovem se destacou por sua paixão por informática e pela evangelização digital. Ele ficou conhecido como o "padroeiro da internet" por usar a tecnologia para difundir a mensagem cristã, conquistando devotos ao redor do mundo.

A história de Carlo Acutis é marcada pela sua simplicidade e alegria. Ele era um adolescente comum, com interesse em religião e tecnologia. Pessoas que o conheceram relatam que ele tinha uma personalidade espontânea e cativante. Em alguns registros na internet, é possível ouvir a voz de Carlo, como em um curta-metragem que ele gravou durante o tempo em que estudava.

O primeiro milagre que levou à sua canonização aconteceu no Brasil, em 2013, quando o pequeno Matheus Vianna foi curado de uma grave malformação no pâncreas após orações diante da imagem de Carlo Acutis. Esse milagre ocorreu na Capela São Sebastião, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que hoje é chamada de Capela do Milagre.

A semana de canonização começou com a chegada de uma relíquia de Carlo Acutis à Paróquia São Sebastião, em Campo Grande. Um casaco azul escuro, que foi muito usado pelo jovem, será guardado como um símbolo da fé e do milagre acontecido na cidade. O assessor de imprensa da paróquia, Vinícius Bracht, destacou o significado especial do milagre e a conexão da comunidade local com a santidade de Carlo Acutis.

Além do milagre brasileiro, um segundo milagre foi registrado em 2022, na Itália, quando uma mulher sobreviveu a um grave acidente e se recuperou rapidamente. Com esses dois milagres reconhecidos, Carlo Acutis será canonizado no Vaticano, em uma cerimônia que será transmitida ao vivo nas redes sociais da Igreja. A canonização de Carlo Acutis acontecerá ao lado de Pier Giorgio Frassati, que também será declarado santo após cem anos de sua morte.



