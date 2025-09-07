Campo Grande 00:00:00 Domingo, 07 de Setembro de 2025

7 de Setembro

Campo Grande celebra o Dia da Independência com grande desfile cívico

Evento contará com participação de 18 instituições e será realizado na Rua 13 de Maio, com medidas de segurança e apoio à população

Viviane Freitas
Capital News

Neste domingo (7), para comemorar o Dia da Independência, Campo Grande realizará um desfile cívico-militar no centro da cidade. O evento começará às 8h45 na Rua 13 de Maio e contará com a participação de 18 instituições, incluindo escolas, Forças Armadas e forças de segurança pública. A previsão é de tempo ensolarado, com temperaturas entre 24ºC e 32ºC.

Durante a cerimônia, três estudantes acenderão a Pira da Pátria, simbolizando a união e o amor ao país. Maria Eduarda dos Santos, Danilo Esteban Mas Lopes e Talys Matteus Correa Meurer, de escolas cívico-militares e do Colégio Militar de Campo Grande, serão acompanhados por representantes das forças de defesa e segurança.

Para quem acompanhar o evento, é importante chegar cedo e usar roupas leves, bonés e protetor solar. A rua 13 de Maio terá três bebedouros disponíveis, e a população deve evitar objetos cortantes e embalagens de vidro para garantir a segurança. Além disso, 30 banheiros químicos serão instalados nas ruas próximas ao trajeto.

Quem for de carro deve ficar atento ao bloqueio de algumas vias. A Agetran recomenda rotas alternativas, como as ruas Eça de Queiroz e Ernesto Geisel. Para emergências, o Corpo de Bombeiros estará com viaturas posicionadas em pontos estratégicos, e o telefone de emergência é o 193.


