Comércio de Campo Grande poderá abrir no feriado de 7 de setembro com regras definidas

O comércio de Campo Grande terá a opção de funcionar normalmente no feriado de Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro. A abertura das lojas será decidida pelos empresários, mas deve seguir as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

As empresas que optarem por abrir as portas devem cumprir uma série de requisitos. “A primeira obrigação é conceder folga compensatória aos funcionários, preferencialmente na semana seguinte e no prazo máximo de 15 dias”, explicou a Fecomércio-MS. Além disso, os empregadores precisam informar o sindicato laboral, por escrito, com uma antecedência mínima de 5 dias, e efetuar o pagamento de R$ 24 por empregado referente à autorização da abertura.

As lojas devem funcionar das 9h às 18h, com um intervalo intrajornada mínimo de 1 hora. Já as lojas localizadas em shopping centers deverão seguir o



