Desfile da Independência reúne 15 mil pessoas em Campo Grande

Desfile de 7 de setembro em Campo Grande

Cerca de 15 mil pessoas participaram do desfile de 7 de setembro em Campo Grande neste domingo, reunindo civis e militares na comemoração dos 203 anos da independência do Brasil. A ausência da prefeita foi notada pelo público, que chegou a entoar cantos pedindo sua presença.

Mesmo assim, o evento contou com forte participação popular. Famílias prestigiaram a data, como Susy Martins, que levou as filhas para assistir ao desfile. “Eu vim assistir para trazer elas, já que uma tem nove e a outra 12 anos. Isso acaba se tornando uma tradição também, elas gostam”, contou.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância da celebração. “203 anos de Brasil, mais um dia de alegria. A gente tem sempre que celebrar. O 7 de setembro é um momento de reflexão sobre a nossa história. O desfile de hoje é extremamente positivo, mostrando tudo que temos em relação à segurança pública e às Forças Armadas brasileiras”, disse.

O general Alcides Valeriano de Faria Júnior também reforçou a relevância do ato cívico. “Foi um dia histórico, uma extraordinária demonstração de ardor cívico e patriotismo. Com 203 anos da independência do país, é sempre um motivo de muito orgulho participar dessa festa junto de todos”, declarou. O desfile contou com 1.100 militares do Exército, 247 policiais militares, mil alunos de colégios militares e dezenas de viaturas das Forças Armadas e da Polícia Militar.



