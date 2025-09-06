Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Procon MS avalia nível de conhecimento dos sul-mato-grossenses sobre seus direitos

Ação conjunta com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais busca ouvir a população sobre o Código de Defesa do Consumidor

Viviane Freitas
Capital News

O Procon Mato Grosso do Sul está promovendo até o dia 8 de setembro a primeira ação conjunta com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais. O objetivo da ação é avaliar o nível de conhecimento dos consumidores sul-mato-grossenses sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A pesquisa é uma oportunidade de ouvir a população e entender como os consumidores percebem seus direitos.

O questionário é dividido em blocos temáticos que estimulam os participantes a refletir sobre o acesso a seus direitos e o suporte oferecido pelos Procons. A pesquisa também inclui questões voltadas para mulheres, pessoas negras e indígenas, buscando abordar recortes específicos dessas populações.

De acordo com o secretário-executivo do Procon MS, Angelo Motti, a pesquisa é uma ferramenta fundamental para aprimorar os serviços prestados e fortalecer as políticas públicas voltadas aos consumidores. Motti destaca que a ação está alinhada à celebração dos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, que será comemorada no dia 11 de setembro. Os resultados da pesquisa serão divulgados nesse período.

O Procon Mato Grosso do Sul, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), também ocupa a secretaria executiva do Colegiado Nacional de Procons Estaduais. O fórum, criado em maio deste ano, tem o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, integrando as instituições estaduais e municipais.

O Colegiado Nacional trabalha em parceria com a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e a Associação Procons Brasil. Suas ações incluem a modernização de plataformas digitais, o aumento do atendimento presencial em municípios menores e o apoio técnico aos Procons locais, sempre buscando melhorar o ambiente de negócios e a defesa dos direitos dos consumidores.


