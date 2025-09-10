Manchetes desta quarta-feira

O Estado de S.Paulo - SP
"Moraes vota por condenação de Bolsonaro: 'Réu confesso'; EUA ampliam ameaças"
O Globo - RJ
"Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e militares por tentar golpe"
Folha de S.Paulo - SP
"Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e sete por trama golpista"
Estado de Minas - MG
"Bolsonaro a um voto da condenação no Supremo"
A Gazeta - MT
"Incêndio 'fecha' estrada e provoca pânico em Manso"
A Tarde - BA
"Bahia tem o maior número de envenamentos do Nordeste"
O Estado - MS
"Prefeito é preso por fraude e Terenos vive caos político"
Correio do Estado - MS
"Prefeito de Terenos é preso sob suspeita de corrupção ativa"
Correio Braziliense - DF
"Moraes e Dino votam pela prisão de Bolsonaro como líder golpista"
Jornal do Commercio - PE
"Com votos de Dino e Moraes, STF avança rumo à condenação de Bolsonaro"
Zero Hora - RS
"Supremo tem dois votos para condenar Bolsonaro; expectativa hoje é pela posição de Fux"
