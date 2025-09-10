Manchetes desta quarta-feira

Da coluna Entrelinhas da Notícia

O Estado de S.Paulo - SP

"Moraes vota por condenação de Bolsonaro: 'Réu confesso'; EUA ampliam ameaças"

O Globo - RJ

"Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e militares por tentar golpe"

Folha de S.Paulo - SP

"Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e sete por trama golpista"

Estado de Minas - MG

"Bolsonaro a um voto da condenação no Supremo"

A Gazeta - MT

"Incêndio 'fecha' estrada e provoca pânico em Manso"

A Tarde - BA

"Bahia tem o maior número de envenamentos do Nordeste"

O Estado - MS

"Prefeito é preso por fraude e Terenos vive caos político"

Correio do Estado - MS

"Prefeito de Terenos é preso sob suspeita de corrupção ativa"

Correio Braziliense - DF

"Moraes e Dino votam pela prisão de Bolsonaro como líder golpista"

Jornal do Commercio - PE

"Com votos de Dino e Moraes, STF avança rumo à condenação de Bolsonaro"

Zero Hora - RS

"Supremo tem dois votos para condenar Bolsonaro; expectativa hoje é pela posição de Fux"

