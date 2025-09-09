PSD anuncia ‘articulação com Riedel’ para 2026

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Nelsinho, Nair, Pedro Neto, Neuza, Emerson e Otávio

Os diretórios do PSD de Mato Grosso do Sul, presidido pelo senador Nelsinho Trad, e de Campo Grande, sob a presidência do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, divulgaram nota conjunta à imprensa, após reunião da manhã de hoje, informando que decidiram "fazer articulação com o governador Eduardo Riedel (PP) rumo às eleições de 2016" e que o vice governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, será responsável por estabelecer essa agenda. Leia a íntegra:

"Nota à imprensa

Diretoria do PSD de Mato Grosso do Sul se reuniu, nesta manhã, e fez uma avaliação partidária nacional e regional sobre o cenário político.

O grupo com a presença do presidente do PSD/MS, senador Nelsinho Trad, do vice-governador Barbosinha, deputado estadual, Pedrossian Neto, da prefeita de Douradina, Nair Branti, do vereador de Campo Grande, Otávio Trad, da vereadora de Rio Negro, Neuza Maria, e do vice-prefeito de Bodoquena, Emerson Garrucha, decidiu: fazer articulação com o governador Eduardo Riedel rumo às eleições 2026.

Por unanimidade, o grupo deixou para o vice-governador Barbosinha articular essa agenda.

Atualmente, o PSD em ascensão tem 57 vereadores,

11 vices-prefeitos e

04 prefeitos.

Atenciosamente,

Assessorias PSD/MS e PSD/CG"

