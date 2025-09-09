Manchetes desta terça-feira

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



O Estado de S.Paulo - SP

"Atrito institucional seguirá após ação do golpe, preveem juristas"

O Globo - RJ

"STF tem primeiros votos para julgar bolsonaro e militares por trama golpista"

Folha de S.Paulo - SP

"Apenas 1% das punições a juízes no Brasil resultam em demissão"

Estado de Minas - MG

"Uma vida interrompida"

Correio Braziliense - DF

"Mensalidade atrasada atormenta estudantes"

Correio do Estado - MS

"Comitê gestor da Saúde tem 'prazo de validade' de 6 meses"

Diário de Cuiabá - MT

"Mais de 620 construções irregulares identificadas em Cuiabá"

Jornal do Commercio - PE

"Julgamento de Bolsonaro no STF é retomado com o voto de Moraes"

A Tarde - BA

"Pacote reajuste salários de 45 mil servidores públicos da Bahia"

Zero Hora - RS

"Supremo retoma hoje julgamento de Bolsonaro; primeiro voto será o de Moraes"

O Estado - MS

"Parceria inovadora promete transformar Horto Florestal com revialização total"

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.