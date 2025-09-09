Manchetes desta terça-feira

O Estado de S.Paulo - SP
"Atrito institucional seguirá após ação do golpe, preveem juristas"
O Globo - RJ
"STF tem primeiros votos para julgar bolsonaro e militares por trama golpista"
Folha de S.Paulo - SP
"Apenas 1% das punições a juízes no Brasil resultam em demissão"
Estado de Minas - MG
"Uma vida interrompida"
Correio Braziliense - DF
"Mensalidade atrasada atormenta estudantes"
Correio do Estado - MS
"Comitê gestor da Saúde tem 'prazo de validade' de 6 meses"
Diário de Cuiabá - MT
"Mais de 620 construções irregulares identificadas em Cuiabá"
Jornal do Commercio - PE
"Julgamento de Bolsonaro no STF é retomado com o voto de Moraes"
A Tarde - BA
"Pacote reajuste salários de 45 mil servidores públicos da Bahia"
Zero Hora - RS
"Supremo retoma hoje julgamento de Bolsonaro; primeiro voto será o de Moraes"
O Estado - MS
"Parceria inovadora promete transformar Horto Florestal com revialização total"
LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG
• • • • •