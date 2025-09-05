Manchetes desta sexta-feira

O Estado de S.Paulo - SP
"Exportação aos EUA cai 18,5%, mas no total vendas do Brasil crescem"
O Globo - RJ
"No primeiro mês sob tarifaço de Trump, exportações do Brasil aos EUA caem 18,5"
Folha de S.Paulo - SP
"Exportações aos EUA caem 18,5% em agosto com tarifaço de Trump"
Estado de Minas - MG
"Lula pede mobilização popular contra anistia"
Folha de Pernambuco - PE
"Prévias, praias e desfile com segurança reforçada"
Correio do Estado - MS
"Prefeitura terá pacotação para recapear mais de 50 km de vias"
A Tarde - BA
"Acidentes com adolescentes e crianças crescem 8% na Bahia"
Diário de Cuiabá - MT
"Prnto-Socorro de Várzea Grande fecha as portas após pane elétrica"
Correio Braziliense - DF
"Brasil vende menos para EUA após tarifaço, mas exportação cresce"
O Estado - MS
"Seguindo tendência nacional, MS confirma leilão do HRMS para dezembro em SP"
Zero Hora - RS
"No primeiro mês do tarifaço, vendas do RS para EUA caem 18,6%, mas obem 53% para China"
