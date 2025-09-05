Manchetes desta sexta-feira

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



O Estado de S.Paulo - SP

"Exportação aos EUA cai 18,5%, mas no total vendas do Brasil crescem"

O Globo - RJ

"No primeiro mês sob tarifaço de Trump, exportações do Brasil aos EUA caem 18,5"

Folha de S.Paulo - SP

"Exportações aos EUA caem 18,5% em agosto com tarifaço de Trump"

Estado de Minas - MG

"Lula pede mobilização popular contra anistia"

Folha de Pernambuco - PE

"Prévias, praias e desfile com segurança reforçada"

Correio do Estado - MS

"Prefeitura terá pacotação para recapear mais de 50 km de vias"

A Tarde - BA

"Acidentes com adolescentes e crianças crescem 8% na Bahia"

Diário de Cuiabá - MT

"Prnto-Socorro de Várzea Grande fecha as portas após pane elétrica"

Correio Braziliense - DF

"Brasil vende menos para EUA após tarifaço, mas exportação cresce"

O Estado - MS

"Seguindo tendência nacional, MS confirma leilão do HRMS para dezembro em SP"

Zero Hora - RS

"No primeiro mês do tarifaço, vendas do RS para EUA caem 18,6%, mas obem 53% para China"

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.