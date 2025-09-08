Funtrab oferece mais de 3,8 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

A partir da próxima segunda-feira (8), a Funtrab (Fundação do Trabalho) disponibiliza mais de 3,8 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, contemplando diversas áreas e níveis de formação.

Das vagas ofertadas, 937 são destinadas a Campo Grande, enquanto o restante está distribuído pelo interior do estado. Para conferir as oportunidades da Capital e das 35 Casas do Trabalhador de MS, é possível acessar o portal da Funtrab.

Os interessados em concorrer às vagas ou solicitar o seguro-desemprego devem comparecer à unidade da Funtrab de seu município, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande, a fundação está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, Centro, funcionando das 7h30 às 17h.