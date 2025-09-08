Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Trabalho e Renda Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 05:00 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 05h:00 - A | A

Atenção

Funtrab oferece mais de 3,8 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

Oportunidades estão disponíveis na Capital e no interior do estado

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

A partir da próxima segunda-feira (8), a Funtrab (Fundação do Trabalho) disponibiliza mais de 3,8 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, contemplando diversas áreas e níveis de formação.

Das vagas ofertadas, 937 são destinadas a Campo Grande, enquanto o restante está distribuído pelo interior do estado. Para conferir as oportunidades da Capital e das 35 Casas do Trabalhador de MS, é possível acessar o portal da Funtrab.

Os interessados em concorrer às vagas ou solicitar o seguro-desemprego devem comparecer à unidade da Funtrab de seu município, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande, a fundação está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, Centro, funcionando das 7h30 às 17h.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República