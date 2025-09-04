Governo adota carteirinha digital no Passe Livre Intermunicipal em Mato Grosso do Sul

Da coluna Entrelinhas da Notícia

A partir deste mês, Governo do Estado substitui o cartão físico, que deixará de ser emitido, pela identificação exclusivamente em formato digital do Programa Passe Livre Intermunicipal, que garante gratuidade ou desconto no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em Mato Grosso do Sul. O benefício é destinado a idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência comprovada por laudo médico do SUS e com renda per capita de até dois salários mínimos, residentes no Estado. Em alguns casos, o direito se estende a acompanhantes, desde que a necessidade seja atestada por equipe multiprofissional.

Atualmente, conforme a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), 77.645 pessoas são contempladas pelo benefício, entre elas 69.336 idosos, 5.973 pessoas com deficiência e 2.336 acompanhantes. Com a digitalização da carteirinha, segundo o governo, os beneficiários ganham mais autonomia e praticidade, já que o documento poderá ser acessado diretamente pelo celular, sem a necessidade de portar o cartão físico, que muitas vezes era perdido ou danificado. A solicitação do benefício deve ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), mediante entrega de documentação pessoal e comprobatória. A carteirinha digital do Passe Livre Intermunicipal está acessível pelo aplicativo MS Digital ou pelo site oficial do programa. Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas pelos telefones (67) 3318–4145 ou 3318-4113 ou pelo e-mail [email protected].

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.