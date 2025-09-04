Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Marco Eusébio Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 12:57 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 12h:57 - A | A

Coluna Entrelinhas da Notícia

Tragédia em atração turística de Lisboa

Por Marco Eusébio

Da coluna Entrelinhas da Notícia
Artigo de responsabilidade do autor

Uma dos principais pontos turísticos da capital de Portugal virou palco de tragédia ontem. Um acidente com o Elevador da Glória, bondinho que circula pelas ruas de Lisboa, causou a morte de 15 pessoas e deixou 18 feridos, entre elas uma criança e uma gestante. O governo português decretou um dia de luto nacional que será cumprido nesta quinta-feira. O Ministério Público português informou que abriu um inquérito para investigar os motivos do acidente. Gerido pela empresa municipal Carris, o Elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores, na região da Baixa, ao Bairro Alto. Com um percurso de cerca de 265 metros, o bondinho é muito procurado por turistas. O Itamaraty informou ontem, em nota, que até então não havia registro de vítimas brasileiras, e afirmou que "o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal”. (Com ABr)

  

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.

