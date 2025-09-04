Tragédia em atração turística de Lisboa

Uma dos principais pontos turísticos da capital de Portugal virou palco de tragédia ontem. Um acidente com o Elevador da Glória, bondinho que circula pelas ruas de Lisboa, causou a morte de 15 pessoas e deixou 18 feridos, entre elas uma criança e uma gestante. O governo português decretou um dia de luto nacional que será cumprido nesta quinta-feira. O Ministério Público português informou que abriu um inquérito para investigar os motivos do acidente. Gerido pela empresa municipal Carris, o Elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores, na região da Baixa, ao Bairro Alto. Com um percurso de cerca de 265 metros, o bondinho é muito procurado por turistas. O Itamaraty informou ontem, em nota, que até então não havia registro de vítimas brasileiras, e afirmou que "o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal”. (Com ABr)
