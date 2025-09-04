Tragédia em atração turística de Lisboa

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



RS Fotos Publicas Bondinho saiu dos trilhos e tombou ao bater em prédio

RS Fotos Publicas

Bondinho saiu dos trilhos e tombou ao bater em prédio

Uma dos principais pontos turísticos da capital de Portugal virou palco de tragédia ontem. Um acidente com o Elevador da Glória, bondinho que circula pelas ruas de Lisboa, causou a morte de 15 pessoas e deixou 18 feridos, entre elas uma criança e uma gestante. O governo português decretou um dia de luto nacional que será cumprido nesta quinta-feira. O Ministério Público português informou que abriu um inquérito para investigar os motivos do acidente. Gerido pela empresa municipal Carris, o Elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores, na região da Baixa, ao Bairro Alto. Com um percurso de cerca de 265 metros, o bondinho é muito procurado por turistas. O Itamaraty informou ontem, em nota, que até então não havia registro de vítimas brasileiras, e afirmou que "o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal”. (Com ABr)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.