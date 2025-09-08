Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Campo Grande

Não perca as vagas de emprego da Funsat

Oportunidades incluem cargos para PcD e funções temporárias

Elaine Oliveira
Capital News

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.785 vagas de emprego em Campo Grande nesta segunda-feira (8). Entre os cargos disponíveis estão açougueiro (46 vagas), atendente de balcão (26), motorista entregador (15), cozinheiro geral (2) e funções temporárias, como auxiliar de logística (33).

Há ainda 13 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), incluindo postos de empacotador, auxiliar de limpeza e porteiro.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

