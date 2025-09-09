Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Fecomércio vai coordenar melhorias no Horto com apoio da Prefeitura

Entretanto, o presidente da federação, Édson Araújo, não sabe detalhar o que será realizado

Viviane Freitas
Capital News

A Fecomércio-MS vai iniciar a revitalização do Horto Florestal com um investimento inicial de R$ 1 milhão. Embora os detalhes do projeto ainda estejam indefinidos, a entidade firmou um acordo de cooperação com a Prefeitura de Campo Grande para recuperar o espaço, fechado há anos. Ainda não há prazo para conclusão das obras ou reabertura do local.

“Neste momento, o que temos é um termo de cooperação assinado. O próximo passo será definir as obrigações de cada parte, com apoio dos departamentos jurídicos”, explicou Édson Araújo, presidente da Fecomércio, durante o anúncio oficial na sede da entidade.

Algumas das melhorias previstas incluem a restauração do campo de bocha, do orquidário e dos espelhos d’água. A Fecomércio ficará responsável pelas intervenções internas, enquanto a administração municipal cuidará da área externa e do mapeamento das árvores existentes.

“A Prefeitura já está organizando o levantamento ambiental da área. A parte estrutural caberá à Fecomércio, que vai devolver esse espaço histórico à população”, afirmou a prefeita Adriane Lopes (PP). A ideia é transformar o Horto em um espaço multifuncional com ações promovidas por Sesc e Senac.

