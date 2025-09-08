Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Política Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 10:06 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 10h:06 - A | A

7 de Setembro

Ato pró-Bolsonaro reúne governadores e parlamentares em São Paulo

Tarcísio de Freitas classificou a atuação de Moraes como “tirania”

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

Movimentos de direita e grupos religiosos realizaram neste domingo (7), na Avenida Paulista, um ato em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A manifestação contou com críticas ao governo Lula e discursos de lideranças políticas e religiosas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou a atuação de Moraes como “tirania” e defendeu anistia ampla para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O pastor Silas Malafaia também atacou o ministro, chamando-o de “ditador”, e relatou a apreensão de seus cadernos de oração, determinada por decisão judicial.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro encerrou as falas, destacando dificuldades enfrentadas pela família desde que o marido passou a ser alvo de investigações. Durante o ato, manifestantes exibiram uma bandeira gigante dos Estados Unidos.

O evento também reuniu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), além de senadores e deputados do PL. Mobilizações semelhantes ocorreram em outras capitais, como no Rio de Janeiro, onde participaram o governador Cláudio Castro (PL) e parlamentares aliados, entre eles Alexandre Ramagem, réu no julgamento sobre a tentativa de golpe de 2023.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República