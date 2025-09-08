Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Eleições 2026

Em São Paulo, Ministra Simone Tebet lidera cenários para o Senado, aponta pesquisa Atlas

Levantamento ouviu 2.059 pessoas entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro

Flávio Veras
Capital News

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Tebet prevê queda nos preços dos alimentos em 60 dias e defende equilíbrio no uso de emendas parlamentares

Ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) lidera pesquisa para o Senado Federal em São Paulo

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), lidera os cenários para uma eventual disputa ao Senado em 2026, pelo estado de São Paulo. É o que aponta uma pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (8), pela AtlasIntel.

Em um primeiro cenário, Tebet conta com 22,1% das intenções de voto, seguida por Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, com 19,7%. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem 14,8%, e o atual secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), 14,4%. 

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) tem 7,5%. O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), 5,5%, seguido pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), com 5,4%. 

Robson Tuma (Republicanos), ex-deputado federal, totaliza 0,6% das intenções de voto. O senador Giordano (MDB-SP) tem 0,1%. "Outro" soma 5,7%. Votos em branco e/ou nulos correspondem a 3,0%. Já 1,9% não soube responder. 

Senadores têm mandatos de oito anos. Ainda assim, a cada quatro anos, ocorre a renovação de um ou dois terços da Casa Legislativa. Nas eleições do próximo ano, serão eleitos dois senadores por unidade federativa, o que significa que 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa.

A pesquisa entrevistou 2.059 pessoas entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro por meio do chamado recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), com questionários on-line. A margem de erro é de dois percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

