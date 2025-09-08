Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

7 de Setembro

Em Campo Grande, Bolsonaristas realizam ato pró-anistia e impeachment de Moraes

Mobilização aconteceu no último domingo (7), na Afonso Pena

Flávio Veras
Capital News

Políticos da direita de Mato Grosso do Sul organizaram, no último domingo (7), em Campo Grande, uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e anistia para os presos pela invasão à sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Além disso, os manifestantes pediam foram Lula e impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes

O evento aconteceu em frente ao Bioparque Pantanal, na avenida Afonso Pena. O ato reuniu cerca de mil manifestantes que vestiram camisas com as cores da bandeira do Brasil. Faixas tinhas frases como esta: “Por Justiça e Liberdade. Anistia Já. Democracia só com contagem pública dos votos”.

Posições

Um dos organizadores, o vereador André Salineiro, falou em seu discurso falou que hoje o Judiciário Brasileiro comete atrocidades, com pano de fundo em defender a democracia. “Lutamos pela anistia, a contagem pública dos votos e a Justiça. Clamamos pela Justiça, para que se paute a anistia, e que pessoas que estão sofrendo lá de forma torturante tenham Justiça no Brasil”, projetou.

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) afirmou que hoje no Brasil o sentimento de injustiça tomou conta. “O que está em jogo não é uma pessoa, mas sim a aplicação da Justiça, da Constituição, das Leis. Estamos aqui protestando por um julgamento imoral, ilegal e viciado. Não existe eleição sem Jair Messias Bolsonaro, esse é um dos maiores golpes, não só contra a democracia, mas de quem tem medo de perder porque sabe que as pessoas vão julgar nas urnas”, explicou.

Álbum de fotos

