Em Campo Grande, Bolsonaristas realizam ato pró-anistia e impeachment de Moraes

Políticos da direita de Mato Grosso do Sul organizaram, no último domingo (7), em Campo Grande, uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e anistia para os presos pela invasão à sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Além disso, os manifestantes pediam foram Lula e impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes

O evento aconteceu em frente ao Bioparque Pantanal, na avenida Afonso Pena. O ato reuniu cerca de mil manifestantes que vestiram camisas com as cores da bandeira do Brasil. Faixas tinhas frases como esta: “Por Justiça e Liberdade. Anistia Já. Democracia só com contagem pública dos votos”.

Posições

Um dos organizadores, o vereador André Salineiro, falou em seu discurso falou que hoje o Judiciário Brasileiro comete atrocidades, com pano de fundo em defender a democracia. “Lutamos pela anistia, a contagem pública dos votos e a Justiça. Clamamos pela Justiça, para que se paute a anistia, e que pessoas que estão sofrendo lá de forma torturante tenham Justiça no Brasil”, projetou.

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) afirmou que hoje no Brasil o sentimento de injustiça tomou conta. “O que está em jogo não é uma pessoa, mas sim a aplicação da Justiça, da Constituição, das Leis. Estamos aqui protestando por um julgamento imoral, ilegal e viciado. Não existe eleição sem Jair Messias Bolsonaro, esse é um dos maiores golpes, não só contra a democracia, mas de quem tem medo de perder porque sabe que as pessoas vão julgar nas urnas”, explicou.