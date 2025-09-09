Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Eleições 2026

PSD confirma apoio a reeleição de Eduardo Riedel em 2026

Articulação para o papel do partido nas eleições ficará por conta do vice-governador, Barbosinha

Flávio Veras
Capital News

O PSD-MS confirmou, nesta segunda-feira (8), que vai apoiar a reeleição do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP-MS). A reunião aconteceu no diretório do partido em Campo Grande (MS).

Segundo a assessoria de imprensa do PSD-MS, a reunião contou com a presença do presidente estadual da sigla, senador Nelsinho Trad; do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha; do deputado estadual Pedrossian Neto; da prefeita de Douradina, Nair Branti; do vereador de Campo Grande, Otávio Trad; da vereadora de Rio Negro, Neuza Maria; e do vice-prefeito de Bodoquena, Emerson Garrucha.

Quem tomará conta da articulação e qual o papel que o partido terá na disputa ao Governo do Estado, será o vice-governador Barbosinha.

