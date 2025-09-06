Corumbá reativa comitê de combate a incêndios florestais no Pantanal

Flávio Veras

Prefeitura de Corumbá O comitê terá reuniões periódicas e planos de ação integrados

Corumbá voltou a contar, nesta sexta-feira (5), com o Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. O colegiado reúne Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Câmara Municipal, Sindicato Rural, Embrapa, Ibama, Imasul e Prevfogo, com foco em ações permanentes de prevenção, fiscalização e resposta rápida às queimadas no Pantanal e em áreas urbanas.

De acordo com a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, o comitê terá reuniões periódicas e planos de ação integrados. Somente em agosto, os bombeiros atenderam mais de 60 ocorrências de incêndios em Corumbá e Ladário, a maioria causada por ação humana. A Defesa Civil ressaltou que a articulação entre órgãos amplia a capacidade de enfrentamento e comunicação.

O setor produtivo também participa da iniciativa. O Sindicato Rural destacou a realização de cursos para formação de brigadas voluntárias em parceria com o Senar e os bombeiros. A Câmara Municipal manifestou apoio às ações conjuntas, reforçando a importância da cooperação da sociedade no enfrentamento ao problema.

A composição do comitê foi oficializada pelo decreto municipal nº 3.486, de 1º de agosto de 2025, e não prevê remuneração aos integrantes, que exercerão a função como serviço público relevante.