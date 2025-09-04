Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Política Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 08:41 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 08h:41 - A | A

Mato Grosso do Sul

Aprosoja critica proposta do Governo Federal para renegociação de dívidas do agro

Entidade teme que Medida Provisória seja insuficiente e defende retomada do PL 5122/2023

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) manifestou preocupação com a decisão do Governo Federal de editar uma Medida Provisória (MP) nos próximos dias para renegociar CPRs e parcelas de custeios e investimentos rurais de produtores afetados por frustrações de safra entre 2020 e 2025.

Segundo a entidade, embora a iniciativa seja positiva, os critérios previstos pela MP devem impor limites de recursos e juros menores que os propostos no Projeto de Lei 5122/2023, tornando a renegociação inviável para a maior parte dos produtores.

Diferença entre PL e MP

O PL 5122/2023, já debatido no Congresso, previa condições consideradas mais adequadas para os agricultores, como definição de limites de volume de dívidas por produtor, taxa de juros reduzida e prazos de pagamento superiores a 10 anos. Para garantir a sustentabilidade financeira, a proposta previa a utilização de recursos do Fundo Social do Pré-Sal, a serem integralmente devolvidos pelos agricultores conforme a quitação das parcelas.

Na avaliação da Aprosoja, a MP em discussão restringe as linhas de crédito com juros compatíveis com a realidade do setor, deixando grande parte das dívidas para serem renegociadas a juros livres de mercado, que hoje ultrapassam 20% ao ano.

Setores mais impactados

Os produtores mais afetados pelas perdas climáticas estão concentrados no Rio Grande do Sul, Oeste do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul, mas outras regiões também registraram frustrações de safra.

Para a Aprosoja, a tramitação do PL 5122 continua necessária, uma vez que oferece alternativas mais sustentáveis para garantir a permanência dos agricultores na atividade e a recuperação econômica do setor.

“O agro não pode ser ignorado”

Em nota, a entidade destacou a importância estratégica do agronegócio para a economia nacional.

“Um setor estratégico que gera crescimento constante do PIB deve ser levado a sério e atendido em suas necessidades. Padecendo o agro, todo o Brasil padece junto. Precisamos de um olhar mais cuidadoso do Governo Federal com os nossos agricultores”, afirmou a associação.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República