Mato Grosso do Sul

Suspeito de executar jovem com 15 tiros é preso em Campo Grande

‘Kaim’ é investigado por pelo menos três homicídios e foi localizado na casa de ex-namorada

Elaine Oliveira
Capital News

Kaio Henrique Pires dos Santos, de 20 anos, conhecido como “Kaim”, foi preso nesta terça-feira (9) em Campo Grande. Ele estava foragido desde o dia 5 de setembro, quando a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) deflagrou operação que prendeu Jhullison Fernando da Silva, o “Ducho”, com armas e drogas.

“Kaim” é apontado como suspeito de ao menos três assassinatos na Capital, entre eles o de Lucas Ribeiro Pastor, de 24 anos, morto em frente a uma tabacaria no bairro Aero Rancho, no dia 7 de julho.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma rixa ligada a traições amorosas envolvendo os dois e suas namoradas. Lucas foi executado com pelo menos 15 tiros. O autor usava capacete preto, casaco, calça e tênis, chegou armado e disparou várias vezes.

A vítima foi atingida na cabeça, ombro, costas, tórax, axila e braço. Para confirmar a morte, o criminoso retornou e efetuou novos disparos contra a cabeça de Lucas.

Nesta terça-feira (9), após diligências, policiais encontraram Kaio na casa de uma ex-namorada, no bairro Jóquei Club. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão e encaminhado à delegacia.

