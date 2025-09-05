PF investiga servidor do INSS em Campo Grande por liberar R$ 33 milhões em empréstimos consignados

Elaine Oliveira

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (5), a Operação Desbloqueio para apurar fraudes no desbloqueio de benefícios previdenciários destinados à contratação de empréstimos consignados. O alvo principal foi um servidor do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), em Campo Grande, suspeito de liberar de forma irregular mais de R$ 33 milhões.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela Justiça Federal. De acordo com as investigações, o servidor teria usado sua senha e matrícula funcionais para autorizar ilegalmente milhares de benefícios, permitindo a contratação dos empréstimos.

No mesmo dia, a PF também executou a Operação Vantagem Indevida, com quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados e Miranda. A ação investiga o oferecimento de valores a servidor do INSS na Capital em troca da prática de atos de ofício.

As apurações começaram em junho de 2025, com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em Mato Grosso do Sul.