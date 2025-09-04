Formação prepara guardas para ações rápidas e de alto risco em Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



PMCG Com a conclusão do CETAME, agentes estão prontos para ações de risco

PMCG

Com a conclusão do CETAME, agentes estão prontos para ações de risco

Na noite da última quarta-feira (3), 12 servidores da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande receberam o certificado de conclusão do Curso Especializado Tático de Ações com Motocicleta e Escolta (CETAME). A solenidade foi realizada na Praça Multiuso do Jardim Noroeste, na Região Urbana do Prosa. O objetivo da capacitação foi preparar os agentes para integrar o Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP).

O curso abordou temas como técnicas de pilotagem, manobras com motocicletas, gerenciamento de crises e defesa pessoal, além de situações específicas de alto risco, como tentativas de suicídio e operações de escolta. "A formação do CETAME contempla conteúdos jurídicos, técnicos e voltados aos direitos humanos, preparando os agentes para situações de maior complexidade", explicou o secretário Anderson Gonzaga.

O curso teve início com 33 participantes, dos quais 12 foram aprovados com o perfil adequado. O inspetor Nogueira, durante a cerimônia, ressaltou o esforço dos formandos, que cumpriram uma carga horária de 400 horas. "A seleção é rigorosa e exige preparo físico, psicológico e técnico. Para a aprovação na parte prática, a nota mínima é 7 em uma escala de 0 a 10", afirmou.

Gonzaga também destacou a importância da capacitação contínua dos servidores. "Capacitar a Guarda Civil Metropolitana é um dos nossos principais compromissos para oferecer à sociedade um serviço de excelência. No passado, servidores atuavam sem o preparo adequado, o que colocava em risco até mesmo sua própria integridade", disse o secretário.

Durante o evento, o GCM Wilber Niza dos Santos, orador da turma, compartilhou sua experiência pessoal. "Concluir um curso como este é como vencer uma batalha. Foram dias intensos, com treinamentos exigentes, mas conseguimos superar os desafios e alcançar a vitória", declarou o formando, visivelmente emocionado.

Reforço na infraestrutura do GEMOP e ampliação da frota

Em maio de 2024, a Prefeitura inaugurou a sede própria do GEMOP, no bairro Jóquei Clube. A estrutura conta com melhorias significativas e visa otimizar o atendimento da equipe, que agora dispõe de 37 servidores e 20 motocicletas. Com o novo espaço, o grupamento consegue atuar de forma mais ágil e eficiente, principalmente em chamadas recebidas pelo canal 153.

A frota do GEMOP também foi ampliada. Em abril de 2025, a GCM recebeu 14 novas motocicletas, sendo 12 destinadas ao GEMOP e duas para o setor de Trânsito. O reforço oferece maior mobilidade e segurança na atuação dos agentes, aprimorando a fiscalização e o atendimento à população de Campo Grande.