Jovem autista é agredido dentro de ônibus em Campo Grande

Um jovem de 26 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi agredido dentro de um ônibus do transporte coletivo, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande. O caso ocorreu no início da noite desta quinta-feira (4) e foi registrado na delegacia por um familiar da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz havia embarcado na linha Taquaral Bosque com destino ao Terminal Nova Bahia, quando percebeu que um passageiro o observava insistentemente. Incomodado, pediu que o homem parasse, momento em que foi atacado com um golpe de mata-leão e recebeu dois socos no rosto.

O motorista interveio na situação, e o suspeito acabou descendo do veículo. A vítima seguiu viagem até o terminal.

O agressor foi descrito como um homem de aproximadamente 30 anos, supostamente conhecido na região do Taquaral Bosque e que estuda em uma escola de outro bairro.

A Polícia Civil investiga o caso.