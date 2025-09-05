Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Jovem autista é agredido dentro de ônibus em Campo Grande

Vítima sofreu golpe de mata-leão e socos; polícia investiga caso

Elaine Oliveira
Capital News

Um jovem de 26 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi agredido dentro de um ônibus do transporte coletivo, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande. O caso ocorreu no início da noite desta quinta-feira (4) e foi registrado na delegacia por um familiar da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz havia embarcado na linha Taquaral Bosque com destino ao Terminal Nova Bahia, quando percebeu que um passageiro o observava insistentemente. Incomodado, pediu que o homem parasse, momento em que foi atacado com um golpe de mata-leão e recebeu dois socos no rosto.

O motorista interveio na situação, e o suspeito acabou descendo do veículo. A vítima seguiu viagem até o terminal.

O agressor foi descrito como um homem de aproximadamente 30 anos, supostamente conhecido na região do Taquaral Bosque e que estuda em uma escola de outro bairro.

A Polícia Civil investiga o caso.

Tradição e fé
Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República