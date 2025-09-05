Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Polícia Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 09:22 - A | A

Mato Grosso do Sul

Homem é preso em Bodoquena acusado de abusar da própria sobrinha de 22 anos

Tio de 41 anos foi detido em flagrante após denúncia da vítima

Elaine Oliveira
Capital News

Na manhã desta quinta-feira (4), uma jovem de 22 anos procurou a Polícia Civil em Bodoquena para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio tio, de 41 anos, acusado de abuso sexual ocorrido durante a madrugada em sua residência.

Segundo o relato, a vítima havia se recolhido ao quarto após se despedir da família e amigos, quando foi acordada com o tio nu ao lado da cama. O homem teria se deitado ao lado dela, puxado seu braço e repetido: “Vem aqui, vem aqui”.

Em pânico, a jovem conseguiu se afastar, empurrou o autor e correu para o quarto da mãe. O tio ainda tentou impedir sua saída, afirmando: “Não vai lá não, não vai lá não”.

A vítima relatou que o acusado estava embriagado e nunca havia demonstrado comportamento semelhante anteriormente.

Com base nas informações, a Polícia Civil iniciou diligências e localizou o homem nas proximidades do imóvel, efetuando a prisão. Ao ser detido, ele alegou não se lembrar do ocorrido devido ao estado de embriaguez.

O suspeito permanece custodiado na Delegacia de Bodoquena, à disposição da Justiça.

