Homem é preso em Bodoquena acusado de abusar da própria sobrinha de 22 anos

Na manhã desta quinta-feira (4), uma jovem de 22 anos procurou a Polícia Civil em Bodoquena para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio tio, de 41 anos, acusado de abuso sexual ocorrido durante a madrugada em sua residência.

Segundo o relato, a vítima havia se recolhido ao quarto após se despedir da família e amigos, quando foi acordada com o tio nu ao lado da cama. O homem teria se deitado ao lado dela, puxado seu braço e repetido: “Vem aqui, vem aqui”.

Em pânico, a jovem conseguiu se afastar, empurrou o autor e correu para o quarto da mãe. O tio ainda tentou impedir sua saída, afirmando: “Não vai lá não, não vai lá não”.

A vítima relatou que o acusado estava embriagado e nunca havia demonstrado comportamento semelhante anteriormente.

Com base nas informações, a Polícia Civil iniciou diligências e localizou o homem nas proximidades do imóvel, efetuando a prisão. Ao ser detido, ele alegou não se lembrar do ocorrido devido ao estado de embriaguez.

O suspeito permanece custodiado na Delegacia de Bodoquena, à disposição da Justiça.