Mato Grosso do Sul registra 25º feminicídio: Dayane Garcia morre após dois meses internada

Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul Dayane Garcia, de 27 anos

Mato Grosso do Sul registrou seu 25º feminicídio em 2025 com a morte de Dayane Garcia, de 27 anos. Ela faleceu nesta quinta-feira (4) após passar mais de dois meses internada em Campo Grande. Dayane foi baleada por seu companheiro, Eberson da Silva, em 18 de junho, e, desde então, lutava pela vida.

O crime, que aconteceu no mês de junho, resultou em ferimentos graves no tórax e no pescoço de Dayane. Após cometer o atentado, Eberson tirou a própria vida. Durante a investigação, foi revelado que ele trabalhava como vigilante e utilizou a arma do serviço para cometer o crime.

A confirmação da morte foi dada pela irmã de Dayane, que acompanhou o longo período de internação. O casal estava junto desde 2014 e possui um filho em comum, que não presenciou o ato de violência.

Nota de pesar da Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul

"Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul Lamenta a Morte de Dayane Garcia, Vítima de Feminicídio

Tragédia expõe a urgência de ações contra a violência de gênero

A Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, expressa seu profundo pesar pela morte de Dayane Garcia, que faleceu nesta manhã, após lutar por mais de dois meses contra as consequências de um atentado brutal. Dayane foi atingida por disparos de seu ex-companheiro, Eberson da Silva, que cometeu suicídio em seguida.

O caso, que chocou a comunidade, destaca a grave questão da violência de gênero que persiste em nossa sociedade. Dayane, uma mulher cheia de vida e sonhos, tornou-se mais uma vítima de um ato de violência extrema, refletindo a urgência de ações efetivas no combate ao feminicídio.

A Câmara Municipal lamenta profundamente a perda de Dayane e se indigna com situações como essa, em que um homem se apropria da vida de sua companheira, ceifando-a de maneira tão brutal e dolorosa. É um chamado à reflexão sobre a necessidade de um ambiente mais seguro para todas as mulheres.

Reforçamos que não podemos tolerar tamanha violência. Este trágico episódio deve nos mobilizar coletivamente em prol de um futuro mais justo e seguro, onde a vida e a dignidade de todas as mulheres sejam respeitadas."