Três Lagoas

Mulher é presa após atacar vítima com golpes de tesoura

Crime foi motivado por ciúmes; vítima permanece internada em estado grave

Elaine Oliveira
Capital News

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira (3), em Três Lagoas, acusada de atacar outra com golpes de tesoura. O crime, segundo a polícia, foi motivado por ciúmes.

O caso ocorreu na noite de terça-feira (2), por volta das 19h10, no bairro Vila São João. A vítima sofreu três ferimentos — no braço esquerdo, no rosto e na região da cabeça. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada em estado grave ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde segue internada sob cuidados médicos.

Durante o atendimento hospitalar, a vítima conseguiu relatar aos policiais a identidade da agressora, que foi localizada e conduzida à delegacia. Até o momento, não foram divulgados detalhes do depoimento da suspeita.

