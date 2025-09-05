Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Polícia Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 10:51

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 10h:51 - A | A

Mato Grosso do Sul

Delegacia de Bataguassu intensifica investigações contra abandono intelectual

Pais podem responder criminalmente por deixar filhos fora da escola

Elaine Oliveira
Capital News

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu anunciou que vai intensificar as investigações sobre abandono intelectual, crime cometido por pais ou responsáveis que deixam de garantir a matrícula e a frequência escolar dos filhos. Apenas no último mês, três inquéritos já foram abertos para apurar casos na cidade.

Pela legislação brasileira, é obrigatório que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos frequentem a escola. Quem descumpre pode ser responsabilizado criminalmente, com pena de 15 dias a 1 mês de detenção ou pagamento de multa.

As medidas, no entanto, não param na esfera penal. A rede de proteção à infância pode adotar providências mais severas, como advertência, acompanhamento pelo Conselho Tutelar e, em situações extremas, até a suspensão ou perda da guarda.

“Nosso trabalho é em conjunto com as escolas, Ministério Público, Judiciário e Conselho Tutelar, justamente para garantir que nenhuma criança ou adolescente tenha o direito à educação violado”, destacou a DAM em nota.

Especialistas alertam que a evasão escolar compromete o futuro, já que crianças e adolescentes fora da sala de aula enfrentam mais dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, ficam mais expostos à criminalidade e sofrem exclusão social.

A DAM reforça que a educação é um direito fundamental, e pais que não cumprirem esse dever poderão ser responsabilizados.

