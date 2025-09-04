Elaine Oliveira

Homem é preso acusado de matar pintor em Ladário

O acusado de matar o pintor Luciney Hélio da Silva, de 46 anos, em Ladário, a 426 quilômetros de Campo Grande, foi preso na segunda-feira (1º). A prisão, no entanto, só foi divulgada nesta terça-feira (2).

Luciney foi encontrado com um corte perfurocortante no pescoço, afundamento de crânio e vários hematomas no rosto. Perto do corpo, a polícia localizou pedras e garrafas que podem ter sido usadas no crime.

De acordo com testemunhas, horas antes do homicídio, a vítima estava em um bar com uma mulher quando discutiu com um homem. Populares afirmaram que esse indivíduo, possivelmente acompanhado de outro rapaz com passagens policiais por homicídio e outros delitos, seria o responsável pela agressão, segundo o site Diário Corumbaense.

Após diligências, o suspeito foi preso em flagrante. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e identificar a eventual participação de outras pessoas.