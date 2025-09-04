Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Polícia Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 08:27 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 08h:27 - A | A

Mato Grosso do Sul

Homem é preso acusado de matar pintor em Ladário

Crime ocorreu no fim de semana e vítima apresentava sinais de espancamento

Elaine Oliveira
Capital News

O acusado de matar o pintor Luciney Hélio da Silva, de 46 anos, em Ladário, a 426 quilômetros de Campo Grande, foi preso na segunda-feira (1º). A prisão, no entanto, só foi divulgada nesta terça-feira (2).

Luciney foi encontrado com um corte perfurocortante no pescoço, afundamento de crânio e vários hematomas no rosto. Perto do corpo, a polícia localizou pedras e garrafas que podem ter sido usadas no crime.

De acordo com testemunhas, horas antes do homicídio, a vítima estava em um bar com uma mulher quando discutiu com um homem. Populares afirmaram que esse indivíduo, possivelmente acompanhado de outro rapaz com passagens policiais por homicídio e outros delitos, seria o responsável pela agressão, segundo o site Diário Corumbaense.

Após diligências, o suspeito foi preso em flagrante. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e identificar a eventual participação de outras pessoas.

