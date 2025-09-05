Elaine Oliveira

Capital News



DRACCO prende irmãos condenados a mais de 35 anos por estupro de vulnerável

Após intenso trabalho de investigação, o DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) prendeu, nesta quinta-feira (4), dois irmãos condenados por estupro de vulnerável. As vítimas tinham 7 e 9 anos na época dos fatos. A soma das penas ultrapassa 35 anos de reclusão.

A ação ocorreu durante diligências da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça. Os condenados foram localizados em uma área rural do assentamento Santa Mônica, em Terenos, onde receberam voz de prisão.

Os mandados de prisão definitiva foram expedidos pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente, já com condenação transitada em julgado.

Após a captura, os irmãos foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

Segundo o DRACCO, a prisão representa “mais um avanço no combate a crimes graves e hediondos, garantindo a responsabilização de criminosos condenados”.