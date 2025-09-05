Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Polícia Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 07:23 - A | A

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 07h:23 - A | A

Terenos

DRACCO prende irmãos condenados a mais de 35 anos por estupro de vulnerável

Condenados foram localizados em área rural do assentamento Santa Mônica

Elaine Oliveira
Capital News

Após intenso trabalho de investigação, o DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) prendeu, nesta quinta-feira (4), dois irmãos condenados por estupro de vulnerável. As vítimas tinham 7 e 9 anos na época dos fatos. A soma das penas ultrapassa 35 anos de reclusão.

A ação ocorreu durante diligências da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça. Os condenados foram localizados em uma área rural do assentamento Santa Mônica, em Terenos, onde receberam voz de prisão.

Os mandados de prisão definitiva foram expedidos pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente, já com condenação transitada em julgado.

Após a captura, os irmãos foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

Segundo o DRACCO, a prisão representa “mais um avanço no combate a crimes graves e hediondos, garantindo a responsabilização de criminosos condenados”.

