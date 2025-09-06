Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

“Abrir menos, descascar mais ou nem descascar”: a receita para uma vida saudável

Por Carmen Alves*

Adotar uma alimentação baseada em alimentos naturais — como frutas, verduras e legumes — e reduzir ao máximo o consumo de industrializados e ultraprocessados é um dos caminhos mais eficazes para conquistar saúde e prevenir doenças. É por isso que adotei como lema de vida: “Descascar mais, ou nem descascar”.

Na prática, “descascar mais” significa dar preferência a alimentos frescos, ricos em minerais, vitaminas e antioxidantes. Já o “abrir menos” representa limitar a presença de produtos industrializados na rotina, como refrigerantes, biscoitos e alimentos ultraprocessados, geralmente repletos de sódio, açúcar, gorduras ruins e aditivos artificiais.

Essa escolha não impacta apenas no bem-estar imediato, mas também na prevenção de doenças ligadas ao excesso de peso, como colesterol alto, diabetes, hipertensão e inflamações no organismo. Além disso, fortalece a saúde do coração e do intestino, promovendo mais energia e qualidade de vida.

A alimentação saudável sempre esteve presente na minha vida e essa busca por uma dieta equilibrada ganhou ainda mais força quando, aos 19 anos, recebi o diagnóstico de um câncer raro. Hoje, aos 55, e depois de 11 cirurgias, mantenho o compromisso de cuidar do corpo e da mente para viver plenamente. Por isso, eliminei da minha dieta alimentos não saudáveis e recentemente comecei a cultivar uma horta orgânica: colher o que planto e preparar o alimento na hora tem sido um gesto de autocuidado e conexão com a natureza.

Se pudesse deixar um conselho, seria este: pratique exercícios, beba bastante água e faça da alimentação a sua aliada. Monte sempre pratos coloridos, inclua oleaginosas como nozes e castanhas, consuma boas fontes de gordura, cereais, sementes e alimentos ricos em ômega-3.

A natureza nos oferece tudo o que precisamos para nutrir o corpo e manter o equilíbrio. Basta escolhermos com consciência.


*Carmen Alves
Formada em Educação Física, palestrante e autora do livro ‘Lágrimas do Sol’.

 

