Homem condenado a 24 anos por estupro de vulnerável é preso

A Delegacia de Polícia de Camapuã cumpriu, nesta sexta-feira (5), o mandado de prisão definitiva contra A.J.S., de 60 anos, condenado a 24 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

A ordem judicial foi expedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o encerramento definitivo do processo criminal. A captura ocorreu por volta do meio-dia no município.

“Assim que tivemos acesso ao mandado de prisão, efetuamos diligências e localizamos o alvo. Como se trata de prisão definitiva, o indivíduo passará por audiência de custódia e, posteriormente, será encaminhado à Polícia Penal em Coxim, onde cumprirá a pena imposta”, explicou o delegado Gustavo Detomi, responsável pela operação.