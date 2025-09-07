Novo concurso da Alems oferece 80 a 100 vagas em diversas áreas

Viviane Freitas

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) está preparando um novo concurso público com estimativa de 80 a 100 vagas, conforme informou o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP). O edital ainda está sendo finalizado, mas o parlamentar adiantou que não haverá cadastro de reserva.

O certame oferecerá vagas para cargos de níveis médio e superior, incluindo funções como técnico e analista legislativo. Além disso, haverá oportunidades na Polícia Legislativa, com requisitos específicos para cada área, incluindo, possivelmente, habilitação e testes físicos, dependendo da função.

De acordo com o ato publicado esta semana, o concurso pode incluir exames psicotécnicos, toxicológicos e médicos, além da avaliação de conduta social e vida pregressa dos candidatos. O cargo de Técnico Legislativo, na especialidade de Polícia Legislativa, poderá exigir teste de aptidão física.

O edital também especificará as etapas do concurso, que podem incluir provas objetivas, discursivas e/ou práticas. Além disso, o documento vai detalhar os requisitos técnicos, a formação exigida para cada cargo e a carga horária de trabalho.

O último concurso realizado pela Alems ocorreu em 2016, com 80 vagas, e foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O edital foi lançado em julho daquele ano, com o resultado final divulgado em dezembro.