Campo Grande 00:00:00 Domingo, 07 de Setembro de 2025

Concurso Domingo, 07 de Setembro de 2025, 12:49 - A | A

Domingo, 07 de Setembro de 2025, 12h:49 - A | A

Oportunidade

Novo concurso da Alems oferece 80 a 100 vagas em diversas áreas

O concurso oferecerá vagas para cargos de níveis médio e superior

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) está preparando um novo concurso público com estimativa de 80 a 100 vagas, conforme informou o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP). O edital ainda está sendo finalizado, mas o parlamentar adiantou que não haverá cadastro de reserva.

O certame oferecerá vagas para cargos de níveis médio e superior, incluindo funções como técnico e analista legislativo. Além disso, haverá oportunidades na Polícia Legislativa, com requisitos específicos para cada área, incluindo, possivelmente, habilitação e testes físicos, dependendo da função.

De acordo com o ato publicado esta semana, o concurso pode incluir exames psicotécnicos, toxicológicos e médicos, além da avaliação de conduta social e vida pregressa dos candidatos. O cargo de Técnico Legislativo, na especialidade de Polícia Legislativa, poderá exigir teste de aptidão física.

O edital também especificará as etapas do concurso, que podem incluir provas objetivas, discursivas e/ou práticas. Além disso, o documento vai detalhar os requisitos técnicos, a formação exigida para cada cargo e a carga horária de trabalho.

O último concurso realizado pela Alems ocorreu em 2016, com 80 vagas, e foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O edital foi lançado em julho daquele ano, com o resultado final divulgado em dezembro.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República