Embaixadora da República Tcheca visita Mato Grosso do Sul e estreita laços comerciais

O encontro abordou cooperação diplomática, comércio e inovação

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (6) com a embaixadora da República Tcheca no Brasil, Pavla Havrlíková, em Campo Grande. O encontro abordou cooperação diplomática, comércio e inovação, além de oficializar a entrega da Medalha de Mérito Diplomático ao cônsul honorário em Batayporã, Evandro Trachta — primeiro brasileiro e sul-americano a receber a distinção.

Durante a agenda, Riedel destacou a disposição do Estado em ampliar parcerias, enquanto a embaixadora apresentou projetos tchecos nas áreas de medicina, irrigação agrícola, segurança cibernética e defesa. Atualmente, as exportações de Mato Grosso do Sul para o país europeu estão concentradas na carne de aves, mas o comércio bilateral inclui setores estratégicos como energia, transporte e tratamento de água.

A relação entre Brasil e República Tcheca ganha impulso com o Acordo de Associação entre Mercosul e União Europeia, que abre novas oportunidades para produtos brasileiros. Além do comércio, o Estado mantém fortes vínculos culturais com a comunidade tcheca, celebrados oficialmente no Dia Estadual do Imigrante Tcheco e Eslovaco, em 28 de outubro.

A herança dessa imigração é visível em cidades como Batayporã e Bataguassu, fundadas por Jan Antonín Baťa, e em iniciativas educacionais que mantêm viva a língua e as tradições da República Tcheca em Mato Grosso do Sul.