Enem 2025: provas em novembro reúnem mais de 4,8 milhões de inscritos

Brasil 61

Mariana Ramos



Arquivo/Agência Brasil ..

Arquivo/Agência Brasil

..

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo Brasil. A exceção está nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão realizadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima (COP30).

De acordo com o Painel Enem 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o exame soma 4.811.338 inscrições confirmadas.

A região Nordeste concentra o maior contingente, com 1.737.789 candidatos, sendo 587.935 concluintes do ensino médio. Em seguida aparecem Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste.

No ranking por estados, o destaque vai para São Paulo, com 751.648 inscritos, seguido por Minas Gerais, 464.994; e a Bahia, com 428.019.

Ranking dos Estados por Inscrições Confirmadas – Enem 2025 Posição Estado Inscrições Confirmadas 1 São Paulo 751.648 2 Minas Gerais 464.994 3 Bahia 428.019 4 Rio de Janeiro 329.001 5 Pará 289.392 6 Ceará 275.937 7 Pernambuco 272.299 8 Maranhão 211.383 9 Paraná 195.870 10 Rio Grande do Sul 186.541 11 Goiás 166.761 12 Paraíba 142.050 13 Piauí 120.040 14 Rio Grande do Norte 113.229 15 Amazonas 110.842 16 Santa Catarina 110.465 17 Alagoas 96.488 18 Espírito Santo 85.920

Além das datas, o edital do Enem 2025 prevê que os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas terão início às 13h30.

Também serão disponibilizados recursos de acessibilidade, como tempo adicional, auxílio para leitura, correção diferenciada, e auxílio para transcrição, destinados aos participantes que solicitaram atendimento especializado na hora da inscrição.

Disponível em: brasil61.com



• • • • •

• REDES SOCIAIS •