Enem 2025: provas em novembro reúnem mais de 4,8 milhões de inscritos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo Brasil. A exceção está nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão realizadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima (COP30).
De acordo com o Painel Enem 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o exame soma 4.811.338 inscrições confirmadas.
A região Nordeste concentra o maior contingente, com 1.737.789 candidatos, sendo 587.935 concluintes do ensino médio. Em seguida aparecem Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste.
No ranking por estados, o destaque vai para São Paulo, com 751.648 inscritos, seguido por Minas Gerais, 464.994; e a Bahia, com 428.019.
|Ranking dos Estados por Inscrições Confirmadas – Enem 2025
|Posição
|Estado
|Inscrições Confirmadas
|1
|São Paulo
|751.648
|2
|Minas Gerais
|464.994
|3
|Bahia
|428.019
|4
|Rio de Janeiro
|329.001
|5
|Pará
|289.392
|6
|Ceará
|275.937
|7
|Pernambuco
|272.299
|8
|Maranhão
|211.383
|9
|Paraná
|195.870
|10
|Rio Grande do Sul
|186.541
|11
|Goiás
|166.761
|12
|Paraíba
|142.050
|13
|Piauí
|120.040
|14
|Rio Grande do Norte
|113.229
|15
|Amazonas
|110.842
|16
|Santa Catarina
|110.465
|17
|Alagoas
|96.488
|18
|Espírito Santo
|85.920
Além das datas, o edital do Enem 2025 prevê que os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas terão início às 13h30.
Também serão disponibilizados recursos de acessibilidade, como tempo adicional, auxílio para leitura, correção diferenciada, e auxílio para transcrição, destinados aos participantes que solicitaram atendimento especializado na hora da inscrição.
