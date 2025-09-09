Padrasto é condenado a 26 anos de prisão por estupro de enteada

Elaine Oliveira

Capital News



Marcelo Camargo/Agência Brasil ..

Marcelo Camargo/Agência Brasil

..

Padrasto que estuprou a enteada menor de idade foi condenado a 26 anos de prisão, em Mato Grosso do Sul. A condenação foi publicada na última sexta-feira (5). Um homem foi condenado a 26 anos e três meses de prisão em regime fechado por estuprar a própria enteada em Mato Grosso do Sul. De acordo com a denúncia do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), os abusos ocorreram de forma repetida ao longo de seis anos, desde que a menina tinha apenas 7 anos de idade.

A vítima também presenciava episódios de violência contra a mãe, que era agredida pelo companheiro, mas negava os fatos à família. Para as autoridades, esse contexto de violência doméstica pode ter contribuído para que a criança demorasse a relatar os abusos.

Com a conclusão das investigações, o MPMS pediu a condenação do réu por estupro de vulnerável e pela continuidade dos crimes. A defesa, no entanto, solicitou absolvição, alegando falta de provas e sustentando que o depoimento da vítima teria sido influenciado pela mãe.

A Justiça rejeitou o pedido de absolvição e acatou integralmente a denúncia do MPMS. Na sentença, o juiz ressaltou que o homem “se valeu das relações domésticas para cometer os abusos”, confirmando a materialidade e autoria do crime.