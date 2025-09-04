Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Justiça Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 17:53 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 17h:53 - A | A

Investigação

Justiça decreta prisão preventiva de jornalista acusado de estuprar menino de 11 anos

Equipamentos eletrônicos foram apreendidos e investigação busca identificar outras possíveis vítimas

Elaine Oliveria
Capital News

O jornalista e assessor R.L.G., de 36 anos, teve a prisão preventiva decretada na manhã desta quinta-feira (4), após audiência de custódia em Campo Grande. Ele havia sido preso em flagrante na última segunda-feira (1º), acusado de estuprar um menino de 11 anos.

R.L.G. atuava como coordenador do núcleo de comunicação da Santa Casa, que informou, em nota, que irá aguardar a apuração dos fatos antes de se posicionar oficialmente.

Entenda o caso

O caso veio à tona após a mãe do menino registrar desaparecimento do filho na Depac/Cepol. Segundo o boletim, o garoto participou de treino de atletismo na escola e, ao voltar para casa, trocou de roupa e saiu sem avisar.

Após buscas da família, um vizinho informou que o adolescente havia retornado em um carro de aplicativo. Em conversa, o menino relatou ter passado a noite no apartamento de R.L.G., onde houve consumo de bebidas alcoólicas, energéticos, videogame e música, até que o suspeito praticou atos libidinosos contra ele.

O adolescente também afirmou que outros colegas frequentavam o local e poderiam ter sido vítimas do jornalista, que estaria oferecendo comida, piscina e jogos eletrônicos como forma de atraí-los.

Investigação em andamento

No apartamento do suspeito, a polícia apreendeu notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão submetidos à perícia. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo delegado responsável.

A Polícia Civil informou que a investigação continua para identificar outras possíveis vítimas e aprofundar a análise das provas coletadas.

