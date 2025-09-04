Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Condenado

Pastor é condenado a seis anos por abusar de mulheres sob promessa de cura

Evandro Baptista, líder religioso, recebe pena de seis anos e oito meses

Viviane Freitas
Capital News

O pastor Evandro Luiz Baptista, de 53 anos, foi condenado por abusar de mulheres sob a falsa promessa de "cura espiritual". A decisão foi tomada pela 3ª Vara Criminal de Dourados em 3 de julho, e a sentença se tornou pública nesta quarta-feira (3). O juiz Pedro Henrique Freitas de Paula fixou uma pena total de seis anos e oito meses em regime semiaberto.

A condenação inclui um crime de violação sexual mediante fraude e três de importunação sexual, com penas variando de um ano e quatro meses a dois anos e oito meses, além de indenizações de R$ 10 mil para cada vítima. Baptista ainda poderá recorrer da sentença em liberdade.

As investigações apontaram que o pastor se aproveitava de sua posição para manipular mulheres durante encontros espirituais, prometendo cura em troca de atos sexuais, e alegando que isso transmitiria “energia vital”. As vítimas relataram beijos forçados, toques íntimos e abusos sexuais sem consentimento.

As denúncias começaram em 2024 e envolvem quatro mulheres, com idades de 20 a 40 anos. Algumas testemunhas confirmaram que fiéis abandonaram a igreja após os abusos e que membros da comunidade pediram que o pastor limitasse o contato íntimo com mulheres.

Em agosto de 2024, Baptista foi preso preventivamente, mas foi solto em novembro, com medidas cautelares. A defesa alega que as relações foram consensuais e afirma que recorrerá da decisão.

