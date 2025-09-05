Funsat disponibiliza 1.704 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está oferecendo 1.704 vagas de emprego em Campo Grande nesta sexta-feira (5). As oportunidades abrangem diferentes áreas e contemplam tanto quem já possui experiência quanto quem busca o primeiro emprego.
Entre as vagas que exigem experiência estão: analista ambiental, atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, desossador, frentista, magarefe, operador de caixa e pedreiro.
Já para quem não tem experiência, há opções como: ajudante de eletricista, atendente de padaria, montador de andaimes, operador de processo de produção, repositor de mercadorias, servente de obras e vendedor interno.
O atendimento da Funsat é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.