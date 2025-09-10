Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Legislativo Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025, 08:40 - A | A

Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025, 08h:40 - A | A

PROTEÇÃO

Projeto cria Cadastro de Condenados por Violência contra a Mulher em Mato Grosso do Sul

Medida, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), busca ampliar a proteção às vítimas

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

O deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) apresentou um projeto de lei que institui o Cadastro Estadual de Condenados por Violência contra a Mulher em Mato Grosso do Sul. A proposta, aprovada em primeira votação na Assembleia Legislativa, busca ampliar a proteção às vítimas e fortalecer as ações de prevenção.

Em entrevista à Rádio Capital FM nesta terça-feira (9), o parlamentar destacou a importância da medida diante do cenário preocupante de violência doméstica no Estado. Segundo ele, apenas em Campo Grande são expedidas cerca de 5 mil medidas protetivas por ano, enquanto a média diária em Mato Grosso do Sul chega a 60 boletins de ocorrência relacionados ao crime, o que representa mais de 22 mil registros anuais.

“Não podemos naturalizar a violência doméstica. Esse cadastro será uma ferramenta prática para proteger mulheres e reduzir a reincidência dos agressores”, afirmou Pedrossian Neto.

Após a segunda votação no Legislativo, o texto seguirá para sanção do Governo do Estado. O cadastro ficará sob responsabilidade da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e será disponibilizado como instrumento de consulta e monitoramento.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República