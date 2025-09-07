IBGE oferece 58 vagas temporárias com inscrições até quarta-feira

Viviane Freitas

Capital News



Concurseiro Concurseiro

Concurseiro

Concurseiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para 58 vagas temporárias para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente em postos do instituto até as 17h da próxima quarta-feira (10).

As vagas estão distribuídas em 28 municípios de oito estados, incluindo Florianópolis (8 vagas), Lages (5), São Miguel do Oeste (5) e outros. O contrato terá duração inicial de 30 dias, com possibilidade de prorrogação por até um ano, dependendo da necessidade do IBGE e do desempenho do contratado.

Os candidatos devem ter ensino médio completo, ser brasileiros ou portugueses e ter no mínimo 18 anos na data da contratação. A remuneração é de R$ 2.676,24 mensais, com benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1 mil, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, quando aplicável.

O processo seletivo tem reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos e pessoas com deficiência. A divulgação da lista preliminar de inscritos ocorrerá no dia 16 de setembro, com prazo de recursos nos dias 17 e 18.