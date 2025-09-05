Prefeitura de Sidrolândia abre processo seletivo para estagiários em diversas áreas

Elaine Oliveira

A Prefeitura de Sidrolândia, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul (IEL/MS), abriu um novo processo seletivo simplificado para estagiários. Podem participar alunos de nível médio, técnico, tecnólogo e superior, desde que estejam regularmente matriculados e frequentando seus cursos.

As vagas contemplam áreas como Direito, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Serviço Social, Nutrição, Farmácia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

A carga horária varia entre 4 e 6 horas diárias, com bolsa-auxílio de R$ 400 a R$ 700, dependendo do nível de escolaridade.

As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo portal do IEL/MS: https://carreiras.iel.org.br/MS/vaga.

Os candidatos aprovados que não forem convocados imediatamente ficarão em cadastro de reserva por até 18 meses, podendo ser chamados conforme a necessidade da Administração Municipal.