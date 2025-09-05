Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Trabalho e Renda Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 06:00 - A | A

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 06h:00 - A | A

Mato Grosso do Sul

Prefeitura de Sidrolândia abre processo seletivo para estagiários em diversas áreas

Inscrições seguem até 14 de setembro pelosite do IEL/MS

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

A Prefeitura de Sidrolândia, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul (IEL/MS), abriu um novo processo seletivo simplificado para estagiários. Podem participar alunos de nível médio, técnico, tecnólogo e superior, desde que estejam regularmente matriculados e frequentando seus cursos.

As vagas contemplam áreas como Direito, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Serviço Social, Nutrição, Farmácia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

A carga horária varia entre 4 e 6 horas diárias, com bolsa-auxílio de R$ 400 a R$ 700, dependendo do nível de escolaridade.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo portal do IEL/MS: https://carreiras.iel.org.br/MS/vaga.

Os candidatos aprovados que não forem convocados imediatamente ficarão em cadastro de reserva por até 18 meses, podendo ser chamados conforme a necessidade da Administração Municipal.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República