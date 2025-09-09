Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Trabalho e Renda Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 17:47 - A | A

Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 17h:47 - A | A

Oportunidade

Inscrições abertas para processo seletivo de estágio no TRE-MS

rocesso seletivo oferece vagas de estágio com bolsa-auxílio de R$ 1.020

Viviane Freitas
Capital News

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.020, além de vale-transporte. A carga horária será de 25 horas semanais.

Os interessados têm até o dia 28 de setembro para realizar a inscrição gratuita, que pode ser feita por meio de um link disponibilizado pelo TRE-MS. O processo seletivo oferece vagas para universitários dos cursos de Direito, Administração, Informática, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Matemática, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental.

Ao todo, são oito vagas, além de cadastro reserva. A avaliação será realizada de forma online, com a aplicação das provas programada para ocorrer entre os dias 6 e 13 de outubro. "O acesso às provas será liberado após a confirmação da inscrição", informou a corte eleitoral.

As instruções detalhadas para a realização da prova serão enviadas para o e-mail cadastrado pelos candidatos no momento da inscrição.

O estágio é uma excelente oportunidade para estudantes que buscam ganhar experiência em um ambiente público e jurídico, além de oferecer uma remuneração atraente e benefícios.

