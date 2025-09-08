Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Trabalho e Renda Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 09:02 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 09h:02 - A | A

Atenção

TRE-MS abre seleção de estagiários para nível superior

Inscrições seguem até 28 de setembro pela internet

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) inicia nesta segunda-feira (8) o processo seletivo para estagiários de nível superior. As inscrições podem ser feitas exclusivamente on-line até 28 de setembro, às 23h59.

De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas a estudantes dos cursos de Direito, Administração, Informática, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Matemática, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Os selecionados terão bolsa-auxílio de R$ 1.020,00 e direito a vale-transporte.

A avaliação será aplicada de forma on-line, entre os dias 6 e 13 de outubro. As instruções de acesso serão encaminhadas ao e-mail informado no ato da inscrição.

O edital completo, com requisitos, número de vagas e etapas do processo, está disponível no portal Emprega Já – Estágios e Efetivos, banca responsável pela seleção.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República