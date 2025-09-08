TRE-MS abre seleção de estagiários para nível superior

Elaine Oliveira

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) inicia nesta segunda-feira (8) o processo seletivo para estagiários de nível superior. As inscrições podem ser feitas exclusivamente on-line até 28 de setembro, às 23h59.

De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas a estudantes dos cursos de Direito, Administração, Informática, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Matemática, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Os selecionados terão bolsa-auxílio de R$ 1.020,00 e direito a vale-transporte.

A avaliação será aplicada de forma on-line, entre os dias 6 e 13 de outubro. As instruções de acesso serão encaminhadas ao e-mail informado no ato da inscrição.

O edital completo, com requisitos, número de vagas e etapas do processo, está disponível no portal Emprega Já – Estágios e Efetivos, banca responsável pela seleção.