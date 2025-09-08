92% dos recrutadores valorizam habilidades interpessoais acima das técnicas

Da coluna Do Zero ao Sucesso

Empresas priorizam alinhamento comportamental e cultura organizacional na hora de contratar

O cenário atual do mercado de trabalho indica que as empresas estão dando cada vez mais importância às soft skills, ou seja, aspectos comportamentais e socioemocionais dos candidatos. Atualmente, 9 em cada 10 recrutadores consideram esses atributos tão ou mais relevantes que as habilidades técnicas.

É o que aponta o relatório Global Trends Report, desenvolvido pelo LinkedIn. O objetivo foi trazer dados relacionados às principais tendências de recrutamento que vão ganhar mais espaço nos próximos anos.

No Brasil, país com mais rotatividade do mundo, a estratégia tem o potencial de trazer contratações mais assertivas. Isso porque esse tipo de habilidade contribui para que as empresas tragam profissionais mais relacionados com sua cultura organizacional.

Pesquisa traz detalhes sobre visão do mercado sobre soft skills

A pesquisa feita pelo LinkedIn revelou que 80% dos recrutadores consideram que as soft skills têm um papel cada vez mais importante para os resultados. Essas competências incluem, por exemplo, comunicação, trabalho em equipe, adaptabilidade e pensamento crítico.

Apesar disso, muitas empresas ainda encontram dificuldades para avaliar essas habilidades de forma correta. Apenas 41% possuem um processo formal para mensurar as soft skills de maneira estruturada.

Especialistas afirmam que a falta de métricas claras prejudica a identificação de profissionais com o perfil comportamental adequado. Isso pode resultar em contratações menos assertivas e aumento da rotatividade.

Diante desse cenário, ferramentas tecnológicas e entrevistas por competência têm sido alternativas para suprir essa lacuna. De modo geral, existe uma tendência para esse caminho, mas ainda há um longo percurso até que a avaliação de soft skills seja padronizada no mercado.

Maioria dos líderes brasileiros valoriza aspectos comportamentais

Segundo um estudo da Sólides, sete em cada dez líderes no Brasil preferem contratar profissionais com o comportamento desejado para a função em vez de focar nas habilidades técnicas. O dado reforça o peso das soft skills nos processos seletivos.

Essa preferência está ligada à percepção de que o comportamento influencia diretamente a produtividade e o clima organizacional. Empresas relatam que colaboradores alinhados aos valores da companhia tendem a ter melhor desempenho.

A valorização de aspectos interpessoais também está relacionada à redução de conflitos internos. Times mais alinhados culturalmente apresentam maior engajamento e cooperação.

Diante dessa tendência, cresce o uso de avaliações comportamentais em entrevistas e dinâmicas de grupo. Essas práticas ajudam a identificar candidatos que se encaixam melhor no perfil esperado pela empresa.

Como desenvolver habilidades interpessoais

No atual mercado de trabalho, entender como desenvolver soft skills se tornou fundamental para alcançar melhores resultados. Segundo especialistas, as melhores práticas para essa evolução incluem:

• Entender por onde começar: identificar quais soft skills são mais relevantes para sua carreira. Hoje em dia, existem ferramentas que mapeiam pontos fortes e aspectos a melhorar.

• Praticar no dia a dia: aprimorar competências aplicando-as em situações reais. Reuniões, escuta ativa e resolução de conflitos ajudam no desenvolvimento.

• Investir em treinamentos direcionados: buscar cursos, mentorias ou coaching voltados a habilidades específicas, com foco em conteúdos de fontes reconhecidas.

Essas dicas ajudam a iniciar o caminho para desenvolver habilidades comportamentais, seja para um funcionário individual ou no dia a dia de uma empresa, o que tende a trazer resultados mais positivos no futuro.