Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Economia Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 16:09 - A | A

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 16h:09 - A | A

Leve queda

Preço da cesta básica cai, mas ainda desafia o bolso do trabalhador

Queda no preço da cesta básica foi impulsionada por alguns produtos, mas ainda é uma das mais caras entre as capitais

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

Em agosto de 2025, o preço da cesta básica em Campo Grande foi de R$ 768,79, o que representou uma redução de 0,90% em relação ao mês anterior, julho. No entanto, a cidade registrou uma alta acumulada de 7,58% quando comparado a agosto de 2024. Entre janeiro e agosto de 2025, o saldo é de leve retração de -0,20%. Apesar da queda recente, Campo Grande permanece com a 6ª cesta mais cara entre as capitais brasileiras.

O levantamento, realizado pelo DIEESE em parceria com a Conab, revelou que alguns itens apresentaram queda no preço entre julho e agosto. O tomate, por exemplo, ficou 18,95% mais barato, seguido pela batata (-13,97%) e pelo arroz agulhinha (-1,28%). No entanto, produtos como leite integral (+4,14%), açúcar cristal (+2,30%) e carne bovina de primeira (+2,11%) tiveram aumento no mês. Esses preços impactam diretamente o orçamento das famílias e refletem as variações constantes nos custos dos alimentos básicos.

Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, o maior aumento foi no café em pó, com uma alta expressiva de 82,99%, seguido pelo tomate (+41,67%) e o óleo de soja (+27,55%). Já a batata foi o item que mais caiu de preço, com uma redução de 52,15%, sendo a maior baixa entre as 17 capitais analisadas. Esses dados demonstram a volatilidade dos preços e a diferença de custo entre os produtos essenciais.

Em relação ao impacto no orçamento, um trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou trabalhar 111 horas e 25 minutos em agosto para adquirir a cesta básica, o que representa 54,75% da sua renda líquida. Comparado a julho, esse tempo diminuiu levemente, quando era de 112 horas e 26 minutos, ou 55,25% da renda. Mesmo com a leve queda, o comprometimento da renda com a cesta básica permanece elevado para a maioria dos trabalhadores.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República